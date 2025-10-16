Трамп прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу главы России Владимира Путина с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Лидер Белого дома считает, что она все еще может состояться. Об американский президент рассказал у себя в блоге после проведения телефонного разговора с главой России.
Отмечается, что Трамп все еще возлагает надежды, что встреча Путина и Зеленского может состояться. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с президентом России. Однако уже стало известно, что он сам встретится с Путиным в Венгрии. Правда, Трамп не стал говорить, когда именно произойдет встреча политиков.
Ранее KP.RU сообщил, что по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа лидер Белого дома опубликовал пост, где рассказал об основных направлениях беседы.