Трамп прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Отмечается, что Трамп все еще возлагает надежды, что встреча Путина и Зеленского может состояться. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с президентом России. Однако уже стало известно, что он сам встретится с Путиным в Венгрии. Правда, Трамп не стал говорить, когда именно произойдет встреча политиков.