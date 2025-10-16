Трамп выдвинул условие ХАМАС: невыполнение будет караться

Президент США Дональд Трамп написал пост в социальной сети Truth Social, в котором выдвинул условие палестинскому ХАМАС. Трамп заявил, что если ХАМАС «продолжит убивать людей в Газе», то Америке не останется ничего, кроме как «войти туда и убить их».
«Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было частью сделки, у нас не останется иного выбора, кроме как войти туда и убить их. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — заявил Трамп.
Напомним, что по данным Министерства здравоохранения Газы с октября 2023 года от ударов Израиля в Газе погибли 67 967 человек, 170 179 получили ранения разной степени тяжести. При этом сама Газа фактически перестала существовать, и под обломками зданий еще остается множество тел, и точное число жертв до сих пор не подсчитано.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп объявил о завершении войны между Израилем и ХАМАС. Ни одна из сторон на подписании документов при этом не присутствовала.