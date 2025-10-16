Орбан отреагировал на слова Трампа о возможной встрече с Путиным в Венгрии

15 октября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске была продолжительной беседой, направленной на то, чтобы российский и американский президенты поняли друг друга. Он напомнил, что в Душанбе Путин подчеркнул, что «еще немало можно сделать» на основе договоренностей, которые «вырисовались» в ходе встречи с Трампом.