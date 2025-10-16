Орбан отреагировал на слова Трампа о возможной встрече с Путиным в Венгрии

Венгрия готова к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в четверг, 16 октября, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Он охарактеризовал слова Трампа о предстоящей встрече с российским лидером как «хорошие новости».
— Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы! — написал венгерский премьер на своей странице в соцсети X.
Дональд Трамп объявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште по итогам телефонного разговора с российским лидером. Он отметил, что стороны пока не определили дату встречи.
Кроме того, после разговора глава Белого дома сообщил, что Россия и США проведут встречу «на высоком уровне» на следующей неделе.
15 октября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске была продолжительной беседой, направленной на то, чтобы российский и американский президенты поняли друг друга. Он напомнил, что в Душанбе Путин подчеркнул, что «еще немало можно сделать» на основе договоренностей, которые «вырисовались» в ходе встречи с Трампом.