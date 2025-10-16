Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан отреагировал на слова Трампа о возможной встрече с Путиным в Венгрии

Венгрия готова к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в четверг, 16 октября, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Венгрия готова к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в четверг, 16 октября, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он охарактеризовал слова Трампа о предстоящей встрече с российским лидером как «хорошие новости».

— Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы! — написал венгерский премьер на своей странице в соцсети X.

Дональд Трамп объявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште по итогам телефонного разговора с российским лидером. Он отметил, что стороны пока не определили дату встречи.

Кроме того, после разговора глава Белого дома сообщил, что Россия и США проведут встречу «на высоком уровне» на следующей неделе.

15 октября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске была продолжительной беседой, направленной на то, чтобы российский и американский президенты поняли друг друга. Он напомнил, что в Душанбе Путин подчеркнул, что «еще немало можно сделать» на основе договоренностей, которые «вырисовались» в ходе встречи с Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше