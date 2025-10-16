В Томской области благоустроили 27 общественных пространств

Работы проводились в Томске, Северске, Стрежевом и восьми районах области. Среди обновленных объектов — пешеходная зона в деревне Кандинке с детским игровым комплексом и уличным освещением, парк спорта и отдыха в селе Кафтанчиково с шахматными столами и скейт-парком, а также парк «Сказка» и сквер с фонтаном «Дельфины» в Северске. В Зырянском районе завершили благоустройство районного парка с пешеходными дорожками и спортивными площадками.