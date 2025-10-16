В Томской области благоустроили 27 общественных пространств

Благоустройство 27 общественных территорий завершилось в Томской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Работы проводились в Томске, Северске, Стрежевом и восьми районах области. Среди обновленных объектов — пешеходная зона в деревне Кандинке с детским игровым комплексом и уличным освещением, парк спорта и отдыха в селе Кафтанчиково с шахматными столами и скейт-парком, а также парк «Сказка» и сквер с фонтаном «Дельфины» в Северске. В Зырянском районе завершили благоустройство районного парка с пешеходными дорожками и спортивными площадками.
Все объекты для благоустройства были выбраны самими жителями в ходе всероссийского голосования, в котором приняли участие более 246 тысяч человек. Работы на некоторых объектах, включая зону отдыха у водоема в Северском природном парке, будут завершены в ноябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.