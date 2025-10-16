Ливитт: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

Глава США Дональд Трамп считает возможной встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 16 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, глава Белого дома хотел бы, чтобы это произошло.
— Однако сейчас прошли обсуждения, а теперь готовятся планы того, чтобы российская сторона и наши представители во главе с (госсекретарем США — прим. «ВМ») Марко Рубио встретились и чтобы потом, возможно, вновь встретились президент Путин и президент Трамп, — передает слова Ливитт ТАСС.
При этом Белый дом отказался отвечать на вопрос о том, пообещал ли Путин принять участие в трехстороннем саммите с Трампом и Зеленским.
Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».