Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливитт: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

Глава США Дональд Трамп считает возможной встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 16 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Глава США Дональд Трамп считает возможной встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 16 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, глава Белого дома хотел бы, чтобы это произошло.

— Однако сейчас прошли обсуждения, а теперь готовятся планы того, чтобы российская сторона и наши представители во главе с (госсекретарем США — прим. «ВМ») Марко Рубио встретились и чтобы потом, возможно, вновь встретились президент Путин и президент Трамп, — передает слова Ливитт ТАСС.

При этом Белый дом отказался отвечать на вопрос о том, пообещал ли Путин принять участие в трехстороннем саммите с Трампом и Зеленским.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше