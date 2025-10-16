Рынок акций в РФ взлетел на пять процентов после разговора Путина и Трампа

Кроме того, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным лично. В качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. Встреча представителей запланирована на следующую неделю.