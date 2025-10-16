Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок акций в РФ взлетел на пять процентов после разговора Путина и Трампа

После телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа индекс российской биржи вырос почти на 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта по состоянию на 20:15 по Москве.

После телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа индекс российской биржи вырос почти на 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта по состоянию на 20:15 по Москве.

По окончании беседы глав государств рост показателей ускорился до 6,45 процента, а индекс Мосбиржи превысил отметку в 2700 пунктов, достигнув максимума в 2703,31 пункта, по данным портала Investing.com.

Разговор президентов прошел вечером, 16 октября. По данным журналистов, главной темой разговора стал конфликт на Украине.

По итогам переговоров с Путиным Трамп заявил, что на следующий день, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме обсудит сегодняшний разговор с российским лидером.

Кроме того, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным лично. В качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. Встреча представителей запланирована на следующую неделю.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше