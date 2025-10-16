Рынок акций в РФ взлетел на пять процентов после разговора Путина и Трампа

После телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа индекс российской биржи вырос почти на 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта по состоянию на 20:15 по Москве.
По окончании беседы глав государств рост показателей ускорился до 6,45 процента, а индекс Мосбиржи превысил отметку в 2700 пунктов, достигнув максимума в 2703,31 пункта, по данным портала Investing.com.
Разговор президентов прошел вечером, 16 октября. По данным журналистов, главной темой разговора стал конфликт на Украине.
По итогам переговоров с Путиным Трамп заявил, что на следующий день, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме обсудит сегодняшний разговор с российским лидером.
Кроме того, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным лично. В качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. Встреча представителей запланирована на следующую неделю.