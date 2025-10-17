Как парки Симферополя готовят к холодам

«В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка — своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего — это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями», — подчеркнул он.