Как парки Симферополя готовят к холодам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Симферопольские фонтаны, парки и зоны отдыха готовят к зимнему периоду. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор МБУК «Парки столицы» Владимир Марченко.

«С 15 октября по городу отключены все фонтаны. В настоящее время проводятся работы по их подготовке к консервации и выходу в зимний период. Сливается вода, чистятся чаши, проводится обслуживание электрооборудования, насосного оборудования, чтобы фонтаны нормально “перезимовали” и на следующий год в весенне-летний период радовали своей работой», — рассказал гость эфира.

По словам директора предприятия, питомцев зооуголка Детского парка Симферополя, который откроется 1 ноября после реконструкции, также подготавливают к холодному периоду.

«Животных готовим к переводу “в зиму” — рацион, подстилки, утепление, чтобы они комфортно чувствовали себя в условиях холодов», — добавил он.

Работа на территории парков проводится, невзирая на погодные условия, подчеркнул Марченко.

«В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка — своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего — это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями», — подчеркнул он.