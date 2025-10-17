Как парки Симферополя готовят к холодам

«С 15 октября по городу отключены все фонтаны. В настоящее время проводятся работы по их подготовке к консервации и выходу в зимний период. Сливается вода, чистятся чаши, проводится обслуживание электрооборудования, насосного оборудования, чтобы фонтаны нормально “перезимовали” и на следующий год в весенне-летний период радовали своей работой», — рассказал гость эфира.
По словам директора предприятия, питомцев зооуголка Детского парка Симферополя, который откроется 1 ноября после реконструкции, также подготавливают к холодному периоду.
«Животных готовим к переводу “в зиму” — рацион, подстилки, утепление, чтобы они комфортно чувствовали себя в условиях холодов», — добавил он.
Работа на территории парков проводится, невзирая на погодные условия, подчеркнул Марченко.
«В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка — своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего — это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями», — подчеркнул он.