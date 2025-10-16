Недостаточный уровень сервиса. МАРТ изучил мнение производителей и покупателей о маркетплейсах

Более 1,6 тыс. потребителей также поделились своим мнением о работе такого рода сервиса. Ключевыми факторами при выборе платформы 80% респондентов назвали цены, для 61,9% покупателей важен широкий ассортимент, и 60,9% потребителей считают большим плюсом возможность оплаты при получении заказа. Кроме того, граждане учитывают скорость и стоимость доставки, легкость возврата. Более половины респондентов отметили, что совершают покупки через маркетплейсы раз в месяц, а 38,5% опрошенных — несколько раз в неделю, что говорит о сформировавшейся привычке приобретать товары таким способом.