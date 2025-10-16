Недостаточный уровень сервиса. МАРТ изучил мнение производителей и покупателей о маркетплейсах

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокие комиссии и недружелюбие сотрудников пунктов выдачи — производители товаров и потребители, прошедшие опрос Министерства антимонопольного регулирования и торговли, указали на проблемные вопросы в работе маркетплейсов. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.
С 9 по 15 октября МАРТ изучал мнение производителей товаров и покупателей о деятельности маркетплейсов.
Из более 80 субъектов хозяйствования, принявших участие в опросе, больше половины сообщили, что сотрудничают с маркетплейсами. Среди основных проблем взаимодействия они отметили высокие комиссионные вознаграждения, сложности и задержки с получением выплат, недостаточную техподдержку со стороны интернет-платформ, затянутые процессы разрешения споров.
Более 1,6 тыс. потребителей также поделились своим мнением о работе такого рода сервиса. Ключевыми факторами при выборе платформы 80% респондентов назвали цены, для 61,9% покупателей важен широкий ассортимент, и 60,9% потребителей считают большим плюсом возможность оплаты при получении заказа. Кроме того, граждане учитывают скорость и стоимость доставки, легкость возврата. Более половины респондентов отметили, что совершают покупки через маркетплейсы раз в месяц, а 38,5% опрошенных — несколько раз в неделю, что говорит о сформировавшейся привычке приобретать товары таким способом.
Несмотря на высокую популярность маркетплейсов, потребители отметили и проблемные моменты. Основные сложности возникают при получении заказов на пунктах выдачи: 40,8% респондентов сообщили о нарушении сроков доставки, 18,2% — об отказе принимать на возврат товар с недостатками, 16% покупателей жалуются на качество обслуживания — недружелюбие сотрудников, очереди, грязь на пунктах выдачи товаров.
Также граждан не устраивает процедура возврата товара, которая кажется неудобной и сложной, а порой людям приходится долго ждать возврата денег. Кроме того, потребителям не нравится отсутствие информации по важным характеристикам товаров — страна происхождения, производитель, гарантийные условия и сервисные центры. -0-