В этом учебном году 90 студентов Ставрополья получили стипендии губернатора

Стипендиатами губернатора в новом учебном году стали 90 студентов Ставропольского края. Поддержка молодых талантов осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Ежемесячную выплату получат молодые люди, которые демонстрируют отличную успеваемость, достижения в науке, творчестве, спорте и активную общественную позицию.
Одной из стипендиаток стала учащаяся Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта Екатерина Выблова. Она является круглой отличницей, активисткой движения «ЮНАРМИЯ» и всероссийской акции «Мы вместе», а также участницей соревнований «ЗАРНИЦА 2.0» и обладателем призовых мест в состязаниях по стрельбе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.