Орбан прокомментировал будущую встречу Путина и Трампа в Будапеште: вот что он сказал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. По словам Орбана, это прекрасные новости для всех в мире, кто ценит и выступает за мирное небо над головой.