Орбан прокомментировал будущую встречу Путина и Трампа в Будапеште: вот что он сказал

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет Путина и Трампа в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. По словам Орбана, это прекрасные новости для всех в мире, кто ценит и выступает за мирное небо над головой.

«Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал Орбан в социальной сети X.

Поводом для этого комментария стал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором американский лидер заявил о согласованной встрече с Путиным в венгерской столице. По словам Трампа, согласована эта встреча была в ходе телефонного разговора 16 октября.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп анонсировал на следующей неделе встречу чиновников высшего эшелона из России и США.

