Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

Маск ответил на реплику редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который сказал, что не уверен в успехе корабля Starship. При этом Бергер отметил, что Starship — единственный аппарат, который может отправить людей далеко за пределы нашей планеты. В ответ на это Маск сообщил, что у него есть представление «в общих чертах» о колонизации других планет и он не сомневается в успехе Starship.