Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса необходимо не менее 100 тысяч добровольцев с Земли. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Источник: Газета.Ру

«Я уверен, что Starship высадит людей на Марс», — написал Маск.

Маск ответил на реплику редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который сказал, что не уверен в успехе корабля Starship. При этом Бергер отметил, что Starship — единственный аппарат, который может отправить людей далеко за пределы нашей планеты. В ответ на это Маск сообщил, что у него есть представление «в общих чертах» о колонизации других планет и он не сомневается в успехе Starship.

Предприниматель сообщил, что для достижения результата нужно не просто один раз отправить людей на Марс, а создать условия для жизни на Марсе. Илон Маск убежден, что для этого на Марс нужно отправить как минимум сто тысяч добровольцев, которые могут основать колонию. Кроме того, с Земли придется отправить не менее 1 млн тонн необходимого для построения колонии груза.

