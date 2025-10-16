«17 лет — это не один день»: Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом

Российская модель и блогер Оксана Самойлова в четверг, 16 октября, подтвердила информацию о том, что она разводится с рэп-исполнителем Джиганом. Блогер отметила, что она переживает из-за разрыва отношений, которые продлились 17 лет.
— Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год. Говорят, это пиар? Реалити-шоу мы правда снимаем, но там пиар и не нужен будет, — рассказала модель.
Российская певица Ольга Бузова попросила не называть Самойлову «разведенной женщиной», поскольку, по ее мнению, это звучит «ужасно», передает Telegram-канал «Super.ru».
6 октября Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом и уже оплатила государственную пошлину. Позднее московский суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к рэперу.
10 октября журналистка Ксения Собчак выразила сомнение в том, что Джиган и Оксана Самойлова действительно разводятся. Она предположила, что информация о разладе в их отношениях может оказаться пиар-ходом. По словам журналистки, происходящее похоже на очередной «прогрев».