Ушаков раскрыл первые слова Путина и Трампа во время звонка

16 октября состоялся первый за два месяца телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который продлился около двух часов. Американский лидер охарактеризовал диалог как весьма продуктивный. По итогам беседы стороны договорились о подготовке личной встречи в Будапеште, а Трамп также выразил надежду на организацию переговоров между Путиным и Владимиром Зеленским. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.