Белый дом прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине: вот что сказали в США

Белый дом прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине. Отмечается, что пресс-секретарь Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос, будут ли переговоры между президентом России Владимиром Путиным, лидером Белого дома Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
«Я не хочу в это вдаваться, но… Он (Путин — прим. ред.) пообещал встретиться с президентом Трампом, как заявил сам президент», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт журналистам во время пресс-конференции.
Напомним, после телефонного разговора Путина и Трампа глава Белого дома сделал несколько заявлений. В одном из них он отметил, что администрации президентов США и России готовятся к предстоящим переговорам между политиками. Трамп подчеркнул, что его встреча с Путиным пройдет в Будапеште в скором времени, однако он не стал называть точных дат.