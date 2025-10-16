Почти 150 единиц оружия и свыше шести тысяч боеприпасов изъято и сдано в Витебской области

В основном граждане сами сдают незарегистрированное оружие. Так, в период акции была оформлена добровольная выдача 88 единиц, а также 4796 боеприпасов, 550 г пороха. Однако есть случаи, когда работники РОВД узнают от граждан о хранении в домах опасных предметов. Один из фактов выявлен в Городокском районе. Участковый РОВД получил информацию, что у местного жителя есть незарегистрированное оружие. Оно, 41 боеприпас и 700 г пороха, были найдены и изъяты в ходе осмотра жилища с согласия его собственника. Аналогичная ситуация возникла в Верхнедвинском районе. Сотруднику милиции сообщили по телефону о наличии в доме оружия. Две его незарегистрированные единицы и 423 боеприпаса были изъяты.