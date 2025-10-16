Почти 150 единиц оружия и свыше шести тысяч боеприпасов изъято и сдано в Витебской области

16 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Почти 150 единиц оружия, свыше 6 тыс. боеприпасов, около 4 кг взрывчатых веществ изъято и сдано в Витебской области в рамках основного этапа оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал», который проходил с 6 по 10 октября в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший инспектор по особым поручениям группы разрешительной работы отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Игорь Дорош.
В основном граждане сами сдают незарегистрированное оружие. Так, в период акции была оформлена добровольная выдача 88 единиц, а также 4796 боеприпасов, 550 г пороха. Однако есть случаи, когда работники РОВД узнают от граждан о хранении в домах опасных предметов. Один из фактов выявлен в Городокском районе. Участковый РОВД получил информацию, что у местного жителя есть незарегистрированное оружие. Оно, 41 боеприпас и 700 г пороха, были найдены и изъяты в ходе осмотра жилища с согласия его собственника. Аналогичная ситуация возникла в Верхнедвинском районе. Сотруднику милиции сообщили по телефону о наличии в доме оружия. Две его незарегистрированные единицы и 423 боеприпаса были изъяты.
О нарушениях законодательства в сфере оборота оружия сотрудники милиции напомнили гражданам в рамках специального комплексного мероприятия «Арсенал».
«Согласно нормативно-правовым актам добровольная сдача незарегистрированного оружия служит основанием освобождения человека от ответственности. Если он этого не сделал, но в ходе определенных мероприятий сотрудники РОВД выявили у него незарегистрированное гладкоствольное оружие, то ему грозит административная ответственность, незарегистрированное нарезное оружие — более серьезное наказание: от штрафа и исправительных работ до лишения свободы сроком до 7 лет», — отметил Игорь Дорош. -0-