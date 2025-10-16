В Ставропольском крае прошли обыски у гендиректора «Крайтеплоэнерго»

На прошлой неделе по этому же эпизоду был арестован директор ООО ОП «Виктория» Олег Васильев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Васильев действовал в сговоре с неустановленными сотрудниками «Крайтеплоэнерго». Сейчас Васильев находится в СИЗО и пробудет под стражей минимум до 7 декабря 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к хищению лица.