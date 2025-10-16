В Ставропольском крае прошли обыски у гендиректора «Крайтеплоэнерго»

Анисимов стал фигурантом уголовного дела.
В Ставропольском крае силовики провели обыски у гендиректора ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Олега Анисимова. Анисимов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ранее руководитель занимал пост прокурора Шпаковского округа, сообщил источник «Блокнот».
«В офисе управленца уже провели обыски. Он стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий», — заявил источник. По версии следствия, с конца 2019 по начало 2023 года между «Крайтеплоэнерго» и охранным предприятием ООО ОП «Виктория» были заключены контракты на охрану объектов, однако деньги были похищены и использованы в личных целях. В результате ресурсоснабжающее предприятие понесло многомиллионные убытки.
На прошлой неделе по этому же эпизоду был арестован директор ООО ОП «Виктория» Олег Васильев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Васильев действовал в сговоре с неустановленными сотрудниками «Крайтеплоэнерго». Сейчас Васильев находится в СИЗО и пробудет под стражей минимум до 7 декабря 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к хищению лица.
Похожий случай произошел в Пермском крае. Там в сентябре 2025 года руководителю подразделения газовой инспекции предъявили обвинение в получении взятки за приемку оборудования подрядчика. Следствие также возбудило уголовное дело, а фигурант был задержан сотрудниками УФСБ.