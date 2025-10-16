Бастрыкин взял на контроль ситуацию с Аллеей Героев в Азове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о проверке после сообщений о плохом состоянии Аллеи Героев в городе Азове Ростовской области. Она была создана в память о погибших участниках специальной военной операции.
Поводом для реагирования стали публикации социальных сетях. Сообщается, что, несмотря на выделение бюджетных средств, работа по благоустройству памятного места не ведется. Из-за этого рядом с могилами военнослужащих возникла несанкционированная свалка бытового мусора. При этом обращения родственников погибших в соответствующие инстанции остались безрезультатными.
Потому донским следкомом была организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю ведомства в регионе Аслану Хуаде доложить о ее ходе и итогах.
