Бастрыкин взял на контроль ситуацию с Аллеей Героев в Азове

Бастрыкину доложат, почему не привели в порядок Аллею Героев в Азове.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о проверке после сообщений о плохом состоянии Аллеи Героев в городе Азове Ростовской области. Она была создана в память о погибших участниках специальной военной операции.

Поводом для реагирования стали публикации социальных сетях. Сообщается, что, несмотря на выделение бюджетных средств, работа по благоустройству памятного места не ведется. Из-за этого рядом с могилами военнослужащих возникла несанкционированная свалка бытового мусора. При этом обращения родственников погибших в соответствующие инстанции остались безрезультатными.

Потому донским следкомом была организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю ведомства в регионе Аслану Хуаде доложить о ее ходе и итогах.

