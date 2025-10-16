Мошенник обманул москвича на 10 млн рублей с помощью сувенирных купюр

Преступление было совершено в несколько этапов. Аферист встретился с потерпевшим, занимающимся обменом криптовалюты, в кафе. После мнимой сделки злоумышленник оставил сумку с купюрами, которые оказались сувенирными. Полиция быстро отреагировала на заявление потерпевшего. В результате оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан в Павловском Посаде. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Подмосковья.