Папе Римскому передано приглашение посетить Беларусь

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский передал Папе Римскому Льву XIV официальное приглашение посетить Беларусь. Об этом сообщил иерарх в интервью белорусской редакции «Vatican News», сообщает БЕЛТА.
16 октября 2025 года Папа Римский Лев XIV принял на частной аудиенции архиепископа Иосифа Станевского. Встреча председателя Конференции католических епископов в Беларуси с Папой Римским продолжалась около получаса в дружественной атмосфере.
Белорусская делегация преподнесла Святейшему Отцу дар — икону Будславской Божьей Матери.
Ключевым моментом встречи стало вручение официального письменного приглашения Льву XIV посетить Беларусь. Документ был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих страны. Архиепископ Станевский, обращаясь к Святейшему Отцу на итальянском языке, отметил, что через него с Понтификом встречается весь католический народ Беларуси.
Он обратил внимание на то, что в 2026 году будет отмечаться 35-летие восстановления структур Католической церкви в Беларуси, что является важной датой для местного сообщества.
Лев XIV принял приглашение с улыбкой и пониманием. Он отметил, что календарь на текущий юбилейный год очень плотный и уже запланированы мероприятия на следующий год. Однако Святейший Отец дал надежду, что приглашение будет внимательно рассмотрено, а ответ передан через Апостольскую нунциатуру в Минске.
Отвечая на вопрос о готовности белорусского общества, в частности православного большинства, к визиту Папы, митрополит Минско-Могилевской архиепархии выразил уверенность, что «настало время, когда Папа может посетить верующих Католической церкви и всех жителей нашего Отечества».
Католический иерарх отметил добрые отношения и диалог с православным митрополитом Вениамином, а также неоднократные приглашения Папе со стороны руководства государства, что свидетельствует о готовности на разных уровнях принять Святейшего Отца в Беларуси. -0-