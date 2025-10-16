Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папе Римскому передано приглашение посетить Беларусь

16 октября 2025 года Папа Римский Лев XIV принял на частной аудиенции архиепископа Иосифа Станевского. Встреча председателя Конференции католических епископов в Беларуси с Папой Римским продолжалась около получаса в дружественной атмосфере.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский передал Папе Римскому Льву XIV официальное приглашение посетить Беларусь. Об этом сообщил иерарх в интервью белорусской редакции «Vatican News», сообщает БЕЛТА.

16 октября 2025 года Папа Римский Лев XIV принял на частной аудиенции архиепископа Иосифа Станевского. Встреча председателя Конференции католических епископов в Беларуси с Папой Римским продолжалась около получаса в дружественной атмосфере.

Белорусская делегация преподнесла Святейшему Отцу дар — икону Будславской Божьей Матери.

Ключевым моментом встречи стало вручение официального письменного приглашения Льву XIV посетить Беларусь. Документ был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих страны. Архиепископ Станевский, обращаясь к Святейшему Отцу на итальянском языке, отметил, что через него с Понтификом встречается весь католический народ Беларуси.

Он обратил внимание на то, что в 2026 году будет отмечаться 35-летие восстановления структур Католической церкви в Беларуси, что является важной датой для местного сообщества.

Лев XIV принял приглашение с улыбкой и пониманием. Он отметил, что календарь на текущий юбилейный год очень плотный и уже запланированы мероприятия на следующий год. Однако Святейший Отец дал надежду, что приглашение будет внимательно рассмотрено, а ответ передан через Апостольскую нунциатуру в Минске.

Отвечая на вопрос о готовности белорусского общества, в частности православного большинства, к визиту Папы, митрополит Минско-Могилевской архиепархии выразил уверенность, что «настало время, когда Папа может посетить верующих Католической церкви и всех жителей нашего Отечества».

Католический иерарх отметил добрые отношения и диалог с православным митрополитом Вениамином, а также неоднократные приглашения Папе со стороны руководства государства, что свидетельствует о готовности на разных уровнях принять Святейшего Отца в Беларуси. -0-