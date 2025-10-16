Mash: Пожилой мужчина умер во время концерта Шаляпина на корпоративе

Во время выступления российского певца Прохора Шаляпина на корпоративе на Рублевском шоссе у одного из его пожилых зрителей оторвался тромб, и он скончался. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил Mash.
Музыкант рассказал, что примерно на 40-й минуте выступления один из слушателей упал — в этот момент выносили торт. Концерт пришлось остановить, прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.
— Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности, — отметил Шаляпин.
Артист отметил, что из-за несчастного случая это выступление стало самым коротким за всю его карьеру, передает Telegram-канал.
Похожий случай произошел 24 февраля — во время выступления эстрадной певицы Елены Ваенги скончалась 71-летняя женщина по имени Тамара. По словам очевидцев, на мероприятии было очень душно, а организаторы якобы не предоставили аптечку поклоннице артистки и ее подруге, которым стало плохо. Прибывшие на место проведения концерта врачи смогли спасти ее, в то время как Тамара скончалась.