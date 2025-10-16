Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Пожилой мужчина умер во время концерта Шаляпина на корпоративе

Во время выступления российского певца Прохора Шаляпина на корпоративе на Рублевском шоссе у одного из его пожилых зрителей оторвался тромб, и он скончался. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил Mash.

Во время выступления российского певца Прохора Шаляпина на корпоративе на Рублевском шоссе у одного из его пожилых зрителей оторвался тромб, и он скончался. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил Mash.

Музыкант рассказал, что примерно на 40-й минуте выступления один из слушателей упал — в этот момент выносили торт. Концерт пришлось остановить, прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

— Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности, — отметил Шаляпин.

Артист отметил, что из-за несчастного случая это выступление стало самым коротким за всю его карьеру, передает Telegram-канал.

Похожий случай произошел 24 февраля — во время выступления эстрадной певицы Елены Ваенги скончалась 71-летняя женщина по имени Тамара. По словам очевидцев, на мероприятии было очень душно, а организаторы якобы не предоставили аптечку поклоннице артистки и ее подруге, которым стало плохо. Прибывшие на место проведения концерта врачи смогли спасти ее, в то время как Тамара скончалась.