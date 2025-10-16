Mash: Пожилой мужчина умер во время концерта Шаляпина на корпоративе

Похожий случай произошел 24 февраля — во время выступления эстрадной певицы Елены Ваенги скончалась 71-летняя женщина по имени Тамара. По словам очевидцев, на мероприятии было очень душно, а организаторы якобы не предоставили аптечку поклоннице артистки и ее подруге, которым стало плохо. Прибывшие на место проведения концерта врачи смогли спасти ее, в то время как Тамара скончалась.