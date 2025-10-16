Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубанский судья Новиков, сдавший Момотова, хочет выйти по УДО

Бывший судья из Краснодарского края Дмитрий Новиков, который дал показания на экс-судью Верховного суда Виктора Момотова, планирует получить условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. Там Новиков отбывает срок за мошенничество. Об этом сообщили источники.

Осужденный ждет нового судебного решения.

Бывший судья из Краснодарского края Дмитрий Новиков, который дал показания на экс-судью Верховного суда Виктора Момотова, планирует получить условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. Там Новиков отбывает срок за мошенничество. Об этом сообщили источники.

«Новиков, осужденный на шесть с половиной лет колонии за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. В ближайшее время ожидается решение по данному вопросу», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзъяты активы на 9 млрд: как проходит дело экс-судьи Верховного суда Момотова.

Ранее Останкинский суд Москвы признал незаконным владение гостиничным бизнесом бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым. По иску ведомства в доход государства будет обращено имущество общей стоимостью около 9 млрд рублей.