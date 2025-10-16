Ричмонд
Петер Сийярто обрадовался встрече Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал сообщения о возможной встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом как фантастические. Об этом он написал в социальных сетях.

