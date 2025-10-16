Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 17 октября огласят приговор 18 «айдаровцам»*

Южный окружной военный суд огласит приговор 18 «айдаровцам»*

Источник: Комсомольская правда

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»* состоится 17 октября. Информация была подтверждена в Южном окружном военном суде.

Данное уголовное дело стало первым, которое поступило в суд в отношении террористического батальона «Айдар»*. По количеству подсудимых оно является одним из самых масштабных, уступая лишь делу в отношении 24 запрещенной в России террористической организации «Азов».

* «Айдар» признан в России террористическим сообществом и запрещен.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!