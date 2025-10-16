В Ростове 17 октября огласят приговор 18 «айдаровцам»*

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»* состоится 17 октября. Информация была подтверждена в Южном окружном военном суде.
Данное уголовное дело стало первым, которое поступило в суд в отношении террористического батальона «Айдар»*. По количеству подсудимых оно является одним из самых масштабных, уступая лишь делу в отношении 24 запрещенной в России террористической организации «Азов».
* «Айдар» признан в России террористическим сообществом и запрещен.
