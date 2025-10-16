«Хороший футболист, но глупый»: Губерниев раскритиковал Кокорина

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в четверг, 16 октября, назвал глупым бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина.
Ранее Кокорин заявил, что мог бы и сейчас ударить Дениса Пака, если бы тот сказал ему то же, что тогда, в «Кофемании».
— Если бы Кокорин снова ударил Пака, то снова бы сел. Но есть маленький нюанс — на всякую силу есть любая другая сила. Просто Кокорин глупый. Хороший футболист, на самом деле, но его немножко жалко, потому что он просто глупец, — передает слова Губерниева Sport24.
В 2018 году Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий устроили драку в ресторане «Кофемания», это привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд удовлетворил их просьбу об условно-досрочном освобождении. На данный момент Кокорин играет за кипрский клуб «Арис».
Ранее спортивный комментатор также раскритиковал Кокорина, который заявил, что возвращение российских клубов в европейские кубки сейчас станет позорищем. Ведущий подчеркнул, что позорищем российского футбола является сам спортсмен.
Кокорин высказался по поводу ситуации с дракой в «Кофемании», в которой принял участие экс-игрок «Краснодара» Федор Смолов. Он назвал нападающего «чайником».