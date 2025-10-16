«Бог все видит»: Бабаян высказался об отношении Симоньян к хейтерам

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в четверг, 16 октября, рассказал, что он вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном не мог не реагировать на «отвратительные» действия со стороны хейтеров, но журналистка Маргарита Симоньян не разрешала им это делать.
Он подчеркнул, что главный редактор телеканала RT снисходительно относится к недоброжелателям.
— Когда кто-то делал что-то отвратительное, мы с Тиграном не могли не реагировать — зло брало, хотелось ответить. А она не разрешает, говорит: «Не надо, Бог им судья. Он все видит, он все знает, каждый получит свое», — рассказал Бабаян в интервью журналу Voice.
6 июня певец и фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что он очень спокойно относится к негативу в свой адрес, поскольку он является неотъемлемой частью успеха. Жуков добавил, что лучший способ борьбы с недоброжелателями — не обращать на них внимания.
31 мая российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что отрицательная реакция на его творчество тоже является энергией. Он отметил, что отрицательная энергия может преобразовываться в положительную, а «ноль», означающий безразличие общественности, является «смертью» для музыканта.