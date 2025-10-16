Названы предварительные причины смерти гражданки Белоруссии, пропавшей в Мьянме

В Мьянме обнаружили тело гражданки Белоруссии, которая перестала выходить на связь еще 4 октября. Отмечается, что названы предварительные причины смерти девушки. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на свои источники.
Не исключается, что смерть гражданки Белоруссии носила криминальный характер.
В пресс-службе МИД Белоруссии проинформировали о том, что девушка пропала. По словам ее матери, последний раз она общалась с дочерью 4 октября, после чего связь прервалась.
Посольство Беларуси во Вьетнаме совместно с силовыми и дипломатическими структурами двух стран организовало поисковые мероприятия.
Нужно отметить, что гражданка Белоруссии отправилась на заработки во Вьетнам, но позже пропала. Сообщается, что ее обманом заманили в Мьянму, где она должна была участвовать в махинациях телефонных мошенников, а затем убили ради продажи на органы, а тело кремировали. Но эти данные до сих не подтверждены официально, а являются лишь очередной версией исчезновения девушки.