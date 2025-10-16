Шпаковский: прекратив следствие по инциденту с самолетом Ryanair, Литва расписалась в собственном бессилии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прекратив следствие по инциденту 2021 года с самолетом компании Ryanair, Литва расписалась в собственном бессилии. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Александр Шпаковский.
Депутат напомнил, что самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден совершить посадку в городе Минске ввиду поступивших сообщений о террористической угрозе. В этой ситуации белорусские власти действовали абсолютно законно, в соответствии с международно принятыми нормами в сфере воздушного права.
«То есть первоочередной задачей в случае поступления подобных сообщений является их проверка с целью недопущения нанесения физического вреда пассажирам. Власти нашей страны действовали в интересах защиты жизни людей, проведя комплексные проверочные мероприятия и осмотр судна. И то, что информация о наличии взрывного устройства на борту не подтвердилась, никоим образом не опровергает законность действий белорусских властей. Это важно отметить, и мы на этом настаивали изначально», — подчеркнул Александр Шпаковский.
То, что следствие в Литве через три года пришло к выводу о бесперспективности поиска дальнейших доказательств, якобы свидетельствующих о вине Беларуси, только лишь подтверждает вышеизложенную точку зрения, отметил депутат. Тем не менее, на протяжении трех лет в адрес Беларуси выдвигались безосновательные обвинения. Этот инцидент стал поводом для запрета использования воздушного пространства Евросоюза белорусской компаний «Белавиа». Кроме того, авиакомпании западных государств перестали осуществлять авиарейсы в белорусскую столицу. Тем самым нарушается базовое право людей на свободу перемещения.
«И по прошествии нескольких лет, как мы видим, вся эта история оказалась абсолютным фарсом. Материалы следствия из Литвы были переданы в Польшу, хотя польские следователи участвовали и в составе следственной группы, сформированной соответствующими органами Литовской Республики. Сейчас в Польше, я предполагаю, через какое-то время эта тема и вовсе уйдет в землю», — выразил мнение Александр Шпаковский.
«Будет ли кто-то возмещать ущерб, нанесенный белорусской стороне, принесут ли нашему государству извинения Варшава, Вильнюс, другие западные страны, участвовавшие в таком грязном спектакле? Данный вопрос остается открытым с большим вопросительным знаком», — заметил он.
По словам депутата, «естественно, фарисейские подходы, принятые в западном мире, вряд ли позволят им признать свои ошибки и извиниться так, как это было бы положено, если бы велась честная политика и международные отношения на сегодня складывались бы в соответствии с правовыми принципами». К сожалению, отметил он, выглядит картина иначе, изобретаются разного рода формальные поводы для нагнетания напряженности, введения санкций, оправдания недобросовестной конкурентной борьбы. Инцидент с бортом компании Ryanair именно из этого ряда.
«Мы продолжаем настаивать на том, что действовали абсолютно в рамках воздушного права и руководствовались интересами обеспечения безопасности», — повторил Александр Шпаковский.
По его словам, часто упоминают, что на борту этого самолета был задержан гражданин Протасевич, виновный в организации массовых беспорядков в Беларуси в 2020 году. «Тем не менее обратите внимание и на историю самого Протасевича. Во-первых, он признал свою вину. Он был осужден судом. К настоящему времени, с учетом того, что он компенсировал нанесенный вред, спокойно проживает в Беларуси, никто его не преследует. Заслуженное наказание понес», — напомнил депутат.
Полиция любого государства, выявив во время проверочных мероприятий среди пассажиров лиц, находящихся в национальном розыске, естественно, предприняла бы соответствующие меры к их задержанию, уверен он. И в этом случае Беларусь действовала абсолютно законно в рамках своего суверенного законодательства.
«Мы действовали строго в соответствии с имеющимися практиками. А то, что литовцы три года вели это расследование, пытаясь натянуть сову на глобус, и в итоге расписались в собственном бессилии, потому что у них нет доказательных фактов, всего лишь подтверждает нашу правоту», — подчеркнул Александр Шпаковский. Он считает, что Польша еще какое-то время будет пытаться вести это расследование, однако и у нее ничего не выйдет, потому что белорусская сторона строго придерживалась общепринятых норм, правил поведения в таких случаях.
«Мы не единственная страна, которая при поступлении сигнала об опасности реагировала таким образом. Правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия по проверке этого сигнала. Сложно себе представить, что было бы, если бы этот сигнал подтвердился, а Беларусь бы мер не приняла. С какими обвинениями мы бы тогда столкнулись?» — задался он вопросом.
Александр Шпаковский еще раз повторил: западные соседи пытаются провести следствие в манере «пол, палец, потолок». «Но даже в этом случае надо какие-то доказательства приводить. А их нет и не может быть», — подчеркнул он.
По словам депутата, пример США, снявших санкции с компании «Белавиа», будет определенным прецедентом для стран Европейского Союза. «Как мы видим, в правовом поле нет причин, чтобы вменить нам что-либо. Надо дальше добиваться снятия санкций с национального белорусского авиаперевозчика», — считает он. -0-