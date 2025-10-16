Эксперты назвали автомобили, с которых чаще всего воруют запчасти в 2025 году

При этом злоумышленники обычно стараются выбрать автомобиль подороже и поновее, подбирая машину не старше шести лет. Однако ряд страховых компаний отмечает, что риск для массовых европейских и китайских авто не меньше, особенно если речь идет о машинах, владельцы которых имеют полис КАСКО. Среди наиболее «пострадавших» моделей выделяются такие, как Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser, а также ряд популярных кроссоверов и седанов.