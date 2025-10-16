Эксперты назвали автомобили, с которых чаще всего воруют запчасти в 2025 году

Несмотря на приложенные усилия, проблема кражи деталей с припаркованных машин остается актуальной. Однако динамика этих преступлений заметно меняется. По информации, собранной крупнейшими компаниями-страховщиками, чаще «жертвами» воров становились автомобили BMW (14 процентов). Об этом пишет AutoNews.
Следующие в антирейтинге — марки Lada, Mercedes и Toyota (примерно по 9 процентов каждая).
При этом злоумышленники обычно стараются выбрать автомобиль подороже и поновее, подбирая машину не старше шести лет. Однако ряд страховых компаний отмечает, что риск для массовых европейских и китайских авто не меньше, особенно если речь идет о машинах, владельцы которых имеют полис КАСКО. Среди наиболее «пострадавших» моделей выделяются такие, как Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser, а также ряд популярных кроссоверов и седанов.
В течение этого года сильно выросло количество краж зеркал заднего вида. Этот тип воровства составляет более трети от всех случаев. Также часто воруют колеса, фары, решетки радиатора, антенны, дворники, камеры, эмблемы и даже декоративные накладки на ручки. Среди премиальных моделей чаще всего похищаются фары.
Автокражи происходят во всех регионах страны, но чаще всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также в Ростовской и Челябинской областях. Однако в столице тенденция пошла на убыль благодаря расширению видеонаблюдения, и в целом по стране количество таких краж сократилось по сравнению с предыдущими годами.
По мнению экспертов, это связано с развитием систем фиксации правонарушений в городах и уменьшением дефицита автозапчастей, возникшего в 2022 году, говорится в материале.
Однако до сих пор существует риск столкнуться не только с кражей запчасти, но и угоном автомобиля. В начале сентября аналитики назвали марки самых угоняемых машин в России в 2025 году.