В Старой Руссе нашли возможное «оружие» детей военной элиты домонгольского периода

«Это характерная находка для русских городов XI-XII веков. Есть разные версии о назначении таких вещей. По одной из них, это подвески или амулеты. Однако есть находки, в том числе в Старой Руссе, которые являются полными уменьшенными копиями боевых топоров, с обухом, топорищем, всеми характерными признаками. Может быть, это были игрушки для детей воинской элиты», — сказал Торопов.