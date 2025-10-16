Ричмонд
Орбан начал готовиться к встрече Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с Дональдом Трампом сообщил, что подготовка к возможной встрече руководителей США и России уже начались. Об этом он сообщил в соцсетях.

