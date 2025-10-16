Переданные США от РФ документы по убийству Кеннеди включили около 300 страниц

Джона Кеннеди застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он был на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Его застрелили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959—1960 годах он жил в Советском Союзе, где работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая потом уехала с ним в Штаты. Возникали многочисленные версии о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.