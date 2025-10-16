Ричмонд
Переданные США от РФ документы по убийству Кеннеди включили около 300 страниц

Документы, касающиеся убийства бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые российское посольство передало конгрессвумен США Анне Паулине Луне, содержат около 300 страниц. Об этом в четверг, 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу Substack.

В список документов вошли записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. На платформе Substack они появились в разделе, посвященном фактам об убитом президенте.

Среди материалов есть тексты телеграмм посла Советского Союза в США Анатолия Добрынина, записка главы Министерства иностранных дел СССР Андрея Громыко и председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Владимира Семичастного «о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР», говорится в публикации.

Паулина Луна сообщила, что РФ передаст США документы об убийстве Кеннеди днем ранее. Она уточнила, что Конгресс пытался получить доступ к данной информации еще в 1990-х годах.

Джона Кеннеди застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он был на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Его застрелили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959—1960 годах он жил в Советском Союзе, где работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая потом уехала с ним в Штаты. Возникали многочисленные версии о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

Как жила вдова президента Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа — в материале «Вечерней Москвы».