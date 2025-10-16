Ричмонд
Миллиардер Тиль назвал кандидатов на роль антихриста

Американский миллиардер Питер Тиль рассказал, что приблизить апокалипсис способен блогер Элиезер Юдковский или экоактивистка Грета Тунберг.

Во время своих лекций в Сан-Франциско предприниматель также выдвинул кандидатуры лидера Китая Си Цзиньпина и основателя Microsoft Билла Гейтса, но позднее отверг их из-за преклонного возраста.

— Гейтс — не политический лидер и не особенно популярен. И, опять же, возможно, к чести Гейтса, он все еще застрял в XVIII веке вместе с людьми вроде (английского этолога — прим. «ВМ») Ричарда Докинза, верящими, что можно заниматься наукой и быть атеистом, — подчеркнул Тиль.

Он добавил, что современные США рискуют превратиться в центр мирового государства, которое нужно антихристу. При этом, по словам бизнесмена, именно в Америке присутствует больше всего противников вестника апокалипсиса, передает Lenta.ru.

16 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность в том, что мировой апокалипсис «непременно состоится».

«Вечерняя Москва» выяснила, откуда берутся пророчества о скором конце света и почему им не стоит верить.

