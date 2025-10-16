В России зарегистрирована новая автомобильная марка: что известно

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала по классу транспортных средств новую торговую марку Lada Salut. Соответствующая запись появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Заявку на регистрацию товарного знака «АвтоВАЗ» направил еще 14 октября 2025 года.
Согласно данным, заявка автоконцерна подана и одобрена по международному классу товаров и услуг № 12, который включает в себя автомобили, автозапчасти, прицепы и иные транспортные средства.
Как писал сайт KP.RU, 10 октября «АвтоВАЗ» объявил о начале подготовительного этапа для проведения государственных сертификационных испытаний новой модели Lada Azimut. Успешное прохождение этих процедур позволит кроссоверу получить официальный документ «Одобрение типа транспортного средства», который даст право на реализацию автомобиля на территории страны.