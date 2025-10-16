Квестомания и разговор по душам. Как в Гомеле юные спасатели отметили день рождения организации

Среди тех, кого с улыбкой называют ветеранами движения юных спасателей-пожарных — студентка уже третьего курса в ГГУ имени Ф. Скорины Анастасия Пармон. Будущий экономист отлично владеет навыками по безопасности жизнедеятельности. «Юным спасателем-пожарным была с 11 лет. Пришла в организацию вслед за старшим братом. Сначала с горящими глазами смотрела, как он участвовал в разных мероприятиях. Поняла, что хочу так же. Очень многое в жизни это дало мне. К примеру, даже в плане личного развития. Я стала более открыта людям. И сейчас помогаю юным спасателям-пожарным ставить номера для конкурсов. В свое время была капитаном команды по оказанию первой помощи. Конечно, и сейчас все эти знания и навыки у меня есть. Если вдруг что-то случится с теми, кто рядом, смогу оказать помощь», — заверила девушка. Были случаи и в реальной жизни, когда потребовалась ее помощь. «Как-то вечером возвращалась из университета домой в автобусе и увидела, что мужчина потерял сознание и начал сползать по сиденью. Конечно, я отреагировала. Выполнила необходимые в такой ситуации действия, а также вызвала скорую помощь, осведомила водителя автобуса о произошедшем», — привела пример она.