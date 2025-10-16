Квестомания и разговор по душам. Как в Гомеле юные спасатели отметили день рождения организации

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 70 юных спасателей-пожарных стали участниками праздничной развлекательной программы в честь 24-й годовщины Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП), сообщает БЕЛТА.
Интерактив и теплая встреча юных спасателей с действующими состоялась в рамках республиканской информационно-пропагандистской акции МЧС «Молодежь за безопасность» в Гомеле. На мероприятие пригласили около 70 самых активных и целеустремленных активистов Гомельского областного отделения БМООСП. Эти парни и девчата — участники и победители областных и республиканских конкурсов, которые проводятся под эгидой МЧС.
Начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности областного управления МЧС Денис Крюк тепло приветствовал ребят. «Лично для меня и для моих коллег вы — как продолжение семьи. Вместе мы проходим испытания на конкурсах, слетах, соревнованиях, которые еще больше сплачивают нас и дарят вам шикарное детство и юность. Состязаясь с ребятами из других регионов, мы получаем очень важный опыт, прежде всего, дружбы. Очень важно, что Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных объединяет нас и связывает благородным делом. Всегда оставайтесь такими же дружными, целеустремленными и достойными людьми. В нашей стране созданы все условия, чтобы вы могли развиваться, улыбаться и радоваться», — подчеркнул он.
В подарок за активную позицию для юных спасателей-пожарных — шикарное развлечение — квестомания. Здесь они могли проявить свои навыки, командный дух и смекалку в различных увлекательных тактических играх. Формат игр подразумевал конкурсы на ловкость и координацию, развитие физической подготовки и командное взаимодействие. Динамическая «гидробола», «прятки» с элементами ориентирования в помещении с ограниченной видимостью — день был максимально насыщенным и активным.
14-летняя Алина Шельтик из средней школы № 2 Гомеля в организации первый год, но уже успела отметиться на разных мероприятиях. «Представляла свою школу и команду. Очень запомнилось время, проведенное в “Зубренке”, а также слет юных спасателей-пожарных. Очень много эмоций получили, друзей много появилось», — рассказала она.
А Алина Кочкарева учится в 11-м классе гимназии № 51 Гомеля и чувствует себя уютно в окружении спасателей разных поколений. «Я участница районных, городских, областных и республиканских слетов юных спасателей-пожарных. На слетах всегда можно познакомиться с ребятами, с которыми у нас схожие интересы. Очень горжусь тем, что у меня есть возможность быть в таком окружении, я получаю новый опыт, полезные знания и нереальное удовольствие от всего этого. Навыки оказания первой помощи, ОБЖ всегда важны и нужны. Всегда буду рада, если вдруг мои навыки кому-то пригодятся. Думаю, что моих знаний хватит, чтобы оказать первую помощь и психологическую поддержку. Этому нас хорошо научили», — поделилась она. Девушка планирует связать жизнь с благородной профессией медика.
В лаундж-зоне прошла встреча с действующими спасателями и теми, кто много лет посвятил организации юных спасателей-пожарных.
Среди тех, кого с улыбкой называют ветеранами движения юных спасателей-пожарных — студентка уже третьего курса в ГГУ имени Ф. Скорины Анастасия Пармон. Будущий экономист отлично владеет навыками по безопасности жизнедеятельности. «Юным спасателем-пожарным была с 11 лет. Пришла в организацию вслед за старшим братом. Сначала с горящими глазами смотрела, как он участвовал в разных мероприятиях. Поняла, что хочу так же. Очень многое в жизни это дало мне. К примеру, даже в плане личного развития. Я стала более открыта людям. И сейчас помогаю юным спасателям-пожарным ставить номера для конкурсов. В свое время была капитаном команды по оказанию первой помощи. Конечно, и сейчас все эти знания и навыки у меня есть. Если вдруг что-то случится с теми, кто рядом, смогу оказать помощь», — заверила девушка. Были случаи и в реальной жизни, когда потребовалась ее помощь. «Как-то вечером возвращалась из университета домой в автобусе и увидела, что мужчина потерял сознание и начал сползать по сиденью. Конечно, я отреагировала. Выполнила необходимые в такой ситуации действия, а также вызвала скорую помощь, осведомила водителя автобуса о произошедшем», — привела пример она.
Интерактивная дискуссия позволила обменяться опытом, поделиться секретами успеха ветеранов организации. В завершение встречи — несколько праздничных тортов.
«Мы, конечно, надеемся, что среди этих ребят есть и будущие спасатели. Впрочем и те, кто не выберет службу в МЧС как свою профессию, все равно получит очень важные навыки в сфере безопасности», — заключил Денис Крюк. -0-