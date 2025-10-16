Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не надо быть одной»: Пересильд призналась, что состоит в отношениях

Российская актриса Юлия Пересильд в четверг, 16 октября, рассказала, что состоит в отношениях. Она отметила, что не поддерживает мнение, что женщина должна заниматься всеми делами самостоятельно.

Российская актриса Юлия Пересильд в четверг, 16 октября, рассказала, что состоит в отношениях. Она отметила, что не поддерживает мнение, что женщина должна заниматься всеми делами самостоятельно.

По словам артистки, женщина должна гармонично иметь в себе внутреннюю силу, но при этом оставаться слабой и женственной, чтобы благодаря этому построить идеальные отношения.

— Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Это вот здесь оно, сзади, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ею пользоваться, — рассказала Пересильд в интервью на YouTube-канале Aleko In My Bag.

15 октября телеведущая Дана Борисова вышла замуж за 55-летнего актера Владимира Тишко в рамках проекта «Свадьба вслепую». Ведущая оказалась не в восторге от вида ее нового супруга из-за его спортивного телосложения и из-за того, что ему совсем не свойственны романтичные жесты.

13 октября блогер Анастасия Миронова рассказала, что познакомилась с рэпером Наваи Бакировым после публикации фотографии с букетом цветов. Музыкант предложил отправить ей новые цветы и позднее приехал лично.