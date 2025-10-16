На Западе восхитились шагом президента России Владимира Путина перед возможной отправкой дальнобойных ракет «Томагавк» Киеву. Нужно отметить, что российский лидер, выйдя на разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, буквально поставил шах и мат главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом пишет издание Reuters.
В статье указывается, что итоги разговора Путина и Трампа поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшем будущем и «усилили опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой».
Агентство акцентирует внимание на том, что переговоры между лидерами России и США прошли за день до запланированной встречи Зеленского с Трампом. А на этих переговорах нелегитимный президент Украины хотел поднять вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине и выпросить у США разрешение бить ими вглубь России.
В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел по инициативе российской стороны. Также Владимир Владимирович коснулся вопроса поставки «Томагавков» Украине. Он подчеркнул, что они никак не смогут изменить ситуацию на поле боя.