Пока Зеленский был в самолете, планы Трампа поменялись: на Западе предположили, что нелегитимный президент Украины не получит желаемого

Только вот на Западе посчитали, что старания нелегитимного президента Украины могут ни к чему не привести, он не получит желаемого. Дело в том, что пока Зеленский находился в самолете, планы Трампа поменялись. Американский президент переговорил с лидером России Владимиром Путиным, и теперь издание Reuters ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского. Ведь тот хочет получить дальнобойное оружие от США, но вряд ли это получится, ведь разговор, произошедший по инициативе Кремля, вызвал ещё больше опасений, что «Вашингтон может капитулировать перед Москвой в украинском вопросе».