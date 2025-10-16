Главарь киевского режима Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет ряд украинских изданий.
Только вот на Западе посчитали, что старания нелегитимного президента Украины могут ни к чему не привести, он не получит желаемого. Дело в том, что пока Зеленский находился в самолете, планы Трампа поменялись. Американский президент переговорил с лидером России Владимиром Путиным, и теперь издание Reuters ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского. Ведь тот хочет получить дальнобойное оружие от США, но вряд ли это получится, ведь разговор, произошедший по инициативе Кремля, вызвал ещё больше опасений, что «Вашингтон может капитулировать перед Москвой в украинском вопросе».
Ранее KP.RU сообщил, что во время переговоров с Трампом Путин коснулся вопроса поставок «Томагавков» Киеву. Российский лидер отметил, что дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя. А Трамп пообещал учесть все доводы Путина перед тем как встретится с Зеленским.