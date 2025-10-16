Захарова: для киевского терроризма журналисты давно стали мишенью

При попустительстве «цивилизованных» стран Банковая продолжает убивать сотрудников СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранение журналиста Юрия Войткевича.
«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма При абсолютном попустительстве со стороны так называемых “цивилизованных” Банковая убивает корреспондентов», — сказала она агентству.
Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью Зуева, а также пожелала скорейшего выздоровления Войткевичу.
Напомним, 16 октября стало известно о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области при ударе БПЛА во время выполнения журналистского задания. Его коллега Юрий Войткевич получил серьёзные ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал обоих журналистов самоотверженными и патриотичными людьми чести.