Трамп охарактеризовал разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным очень хорошим и результативным. Об этом заявил президент США в Белом Доме.
