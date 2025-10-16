Российские космонавты вышли в открытый космос для установки аппаратуры

Специалисты «Роскосмоса» сообщили, что космонавты завершили установку комплекса научной аппаратуры и убедились в его работоспособности. Отмечается, что космонавты работают в новейших скафандрах «Орлан-МКС» производства НПП «Звезда». Рыжиков использует скафандр № 7 с красными лампасами, Зубрицкий — скафандр № 6 с синими. В Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН подчёркивают, что у эксперимента «Экран-М» нет аналогов в мире.