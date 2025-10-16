В Белгородской области зафиксированы серьезные повреждения после атак ВСУ

Власти будут проверять наличие резервных источников электропитания.
В Белгородской области в результате атак со стороны Украины зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в социальных сетях. П.
«Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счет бюджета поставить генераторы? Конечно нет», — заявил губернатор региона. Гладков пояснил, что власти рассматривают варианты дополнительного энергоснабжения, однако обеспечить каждое домовладение генератором за счет бюджета финансово невозможно.
В связи с этим Гладков поручил главам всех муниципальных образований провести подомовые обходы и проверить наличие резервных источников питания в индивидуальных жилых домах. Дополнительно в регионе ведется работа по оценке потребностей в генераторах и согласованию механизмов оперативной поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Администрация области также информирует жителей о правилах поведения при отключениях электроэнергии и рекомендует заранее позаботиться о запасных источниках освещения и тепла.
Ранее в Белгородской области уже фиксировались перебои с электроснабжением после ударов по инфраструктуре, в результате которых пострадали мирные жители. Власти региона заранее закупали резервные источники питания и переводили социально значимые объекты на альтернативное электроснабжение, чтобы минимизировать риски для населения и обеспечить стабильную связь и оповещение в случае внештатных ситуаций.