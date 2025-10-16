В Белгородской области зафиксированы серьезные повреждения после атак ВСУ

«Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счет бюджета поставить генераторы? Конечно нет», — заявил губернатор региона. Гладков пояснил, что власти рассматривают варианты дополнительного энергоснабжения, однако обеспечить каждое домовладение генератором за счет бюджета финансово невозможно.