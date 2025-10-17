Реновация в Петербурге станет по желанию горожан

Согласно предложениям, дома, где собственники не провели собрания в установленный срок, не будут включаться в программу. Решение о вступлении в КРТ останется за жителями. Также уточняется, что новое жилье будет предоставляться в пределах того же муниципального образования или соседнего — при письменном согласии собственника.