В Госдуме назвали погибшего военкора Зуева воином и человеком великого мужества

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким рассказала, что погибший военкор Иван Зуев был человеком огромного мужества и настоящим профессионалом. По её словам, он никогда не отсиживался в стороне, а всегда стремился в самую гущу событий.

Источник: Life.ru

«Человек великого мужества, абсолютно точно — воин, абсолютно точно — тот профессионал, который не отсидится в стороне, а который полезет в самую остроту событий», — приводит слова депутата РИА «Новости».

По мнению парламентария, военные корреспонденты заслуживают звания ветеранов боевых действий. Ким выразила слова соболезнования родным и близким Зуева.

«Сегодня военкор — это герой нашего времени, как бы это ни звучало», — отметила чиновница.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким военкора РИА «Новости» Ивана Зуева, погибшего в результате удара украинского БПЛА. Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения. Военкоры работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией. Губернатор назвал мужчин людьми чести, самоотверженными и патриотичными.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

