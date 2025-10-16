Татьяна Рыбкина: Самая трудная задача — привлечь в музей молодежь

— Я недавно вернулась из Китая, где была с рабочей поездкой. Оказалось, что директор Музея Гугун в Пекине (это Бывший императорский музей) — главный музейщик в Китае, является еще и государственным чиновником. Практически то же самое и в Омане, там директор главного исторического музея по статусу приравнивается к государственному служащему. Быть чиновником и хранителем музея на Востоке очень близкие понятия. Для нас это, безусловно, хороший пример, потому что такой подход, на мой взгляд, создает бережливость и скрупулезность в работе с экспонатами. В вопросе музейного дела мы в России сегодня развиваемся в хорошем направлении. У нас на законодательном уровне тоже неплохо поставлена работа: есть государственный реестр (его ведет федеральное Министерство культуры), который ведет учет всех предметов, имеющих ценность, которые находятся по всей стране, в том числе в муниципальных музеях. При таком контроле чему-то исчезнуть просто невозможно, и это не в каждой стране мира встречается. А федеральное Министерство промышленности и торговли ведет реестр народно-художественных промыслов. Да, был период, когда в России становление музейного дела только начиналось, и законодательная база была далека от совершенства. Сегодня все налаживается.