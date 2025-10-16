Косметолог раскрыла вред пилингов для кожи

Уход за кожей не должен быть излишне агрессивным, в том числе, не рекомендуется частое применение пилингов, так как они могут повредить кожный покров. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-косметолог Оксана Слободянюк.
— Некоторые виды пилингов могут спровоцировать обострение угревой сыпи, особенно если кожа склонна к акне. Это происходит потому, что активные вещества могут усилить выработку кожного сала и вызвать закупорку пор, — отметила специалист.
Медик добавила, что частые пилинги также могут вызывать появление пигментных пятен, ожогов и рубцов.
Ранее 360.ru рассказал, что регулярные пилинги провоцируют шелушение и покраснения.
Телеканал «Царьград» предупреждает, что не следует использовать и очищающие косметические полоски, напоминающие пластырь — они травмируют кожу и даже могут вызвать купероз — заболевание, проявляющееся в виде сосудистой сеточки.