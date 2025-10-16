Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косметолог раскрыла вред пилингов для кожи

Косметолог Слободянюк: частый пилинг может вызывать обострение угревой сыпи.

Источник: Комсомольская правда

Уход за кожей не должен быть излишне агрессивным, в том числе, не рекомендуется частое применение пилингов, так как они могут повредить кожный покров. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-косметолог Оксана Слободянюк.

— Некоторые виды пилингов могут спровоцировать обострение угревой сыпи, особенно если кожа склонна к акне. Это происходит потому, что активные вещества могут усилить выработку кожного сала и вызвать закупорку пор, — отметила специалист.

Медик добавила, что частые пилинги также могут вызывать появление пигментных пятен, ожогов и рубцов.

Ранее 360.ru рассказал, что регулярные пилинги провоцируют шелушение и покраснения.

Телеканал «Царьград» предупреждает, что не следует использовать и очищающие косметические полоски, напоминающие пластырь — они травмируют кожу и даже могут вызвать купероз — заболевание, проявляющееся в виде сосудистой сеточки.