Врач рассказала, какие напитки согреют осенью с пользой

Осенью приятно согреваться теплыми напитками, однако, следует выбирать не только вкусные, но и полезные угощения, которые поддержат иммунитет. О том, какие напитки помогут в этом, рассказала в беседе с «РИАМО» терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.