Врач рассказала, какие напитки согреют осенью с пользой

Осенью приятно согреваться теплыми напитками, однако, следует выбирать не только вкусные, но и полезные угощения, которые поддержат иммунитет. О том, какие напитки помогут в этом, рассказала в беседе с «РИАМО» терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.
— Отлично подойдут травяные чаи с имбирем, корицей, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, теплое молоко с куркумой или медом. Эти напитки стимулируют циркуляцию крови и расслабление без подавления иммунной системы, — заявила врач.
А вот от популярных угощений с добавлением алкоголя доктор рекомендовала отказаться. По ее словам, даже умеренные дозы спиртного, на фоне недосыпа или вирусного сезона, могут снизить сопротивляемость организма.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что осенью рекомендуется отказаться и от сладких напитках — газировки или пакетированных соков.
А вот напитки из шиповника, облепихи и клюквы, напротив, принесут пользу, передает 360.ru.