Папа Римский Лев ХIV рассмотрит приглашение посетить Белоруссию

Папа Римский получил приглашение от митрополита Иосифа посетить Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Кимско-католической церкви Иосиф Станевский нанес визит Папе Римскому Льву ХIV. Он передал понтифику приглашение посетить Белоруссию. Папа Римский вскоре даст ответ по этому вопросу, говорится в материале «Vatican News».

Уточняется, что Иосиф Станевский и Папа Римский Лев ХIV провели частную аудиенцию. Митрополит пригласил понтифика в Белоруссию, однако, как утверждается в статье, календарь на текущий год очень плотный. Папа Римский позже даст ответ, передав его через Апостольскую нунциатуру в Минске, говорится в материале.

«Ключевым моментом встречи стало вручение официального письменного приглашения Льву XIV посетить Беларусь. Документ был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих страны», — пишет портал.

Важные переговоры состоялись также между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они согласовали площадку для будущей встречи. Ей, вероятно, станет Венгрия.

