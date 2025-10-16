Папа Римский Лев ХIV рассмотрит приглашение посетить Белоруссию

Уточняется, что Иосиф Станевский и Папа Римский Лев ХIV провели частную аудиенцию. Митрополит пригласил понтифика в Белоруссию, однако, как утверждается в статье, календарь на текущий год очень плотный. Папа Римский позже даст ответ, передав его через Апостольскую нунциатуру в Минске, говорится в материале.