Психотерапевт Крашкина: нервозность и отказ от общения говорят об осенней хандре

Бороться с хандрой помогут йога и сон, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Нежелание общаться с людьми и раздражительность могут указывать на осеннюю хандру. Эти и другие признаки сезонных изменений перечислила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

— При осенней хандре человек может испытывать постоянную усталость и становиться менее эффективным в работе. Также наблюдаются беспричинная нервозность, проблемы с запоминанием информации и нежелание общаться с окружающими, — отметила доктор.

Специалист уточнила, что побороть хандру помогут пешие прогулки, занятия йогой, рацион, богатый витаминами и полноценный отдых.

В борьбе с осенней хандрой также прекрасно работают небольшие, но регулярные ритуалы, наполняющие повседневность теплом и уютом: вечер с ароматической свечой, чтение любимой книги под тёплым пледом, процесс приготовления имбирного печенья или чаепитие, передает Life.ru.

Ранее «Москва 24» сообщила, что осенняя хандра началась у россиян раньше, чем обычно. Психологи связывают это с резкой сменой погоды — внезапным наступлением холодов и дождей.