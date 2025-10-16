Врач предупредила об опасности приема железа и йода без назначения

Назначать себе любые витамины и БАДы самостоятельно опасно для здоровья, а принимать некоторые из них без консультации с врачом может грозить тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщила «Газете.Ru» эндокринолог-гинеколог Татьяна Овчарова.
— Препараты железа — это лекарства, которые должны назначаться только по результатам анализов. Избыток железа не выводится из организма, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности, — заявила медик.
Врач также не рекомендовала самостоятельно назначать себе препараты с йодом, которые могут спровоцировать аутоиммунный тиреоидит, вплоть до тяжелейшего отравления гормонами щитовидки. Это состояние угрожает жизни и требует немедленной госпитализации.
Ранее Life.ru предупредил, что с БАДами нужно быть настороже и чётко понимать, что перед вами не лекарство, а всего лишь активная добавка к пище. Микроэлементы из этих таблеток должны входить в повседневный рацион в натуральном виде.
Владимир Путин подписал закон, согласно которому врачам разрешили назначать пациентам зарегистрированные в России БАДы при наличии на то показаний. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года, передала «Москва 24».