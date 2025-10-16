Ричмонд
Врач перечислил народные методы повышения иммунитета, которые действительно работают

Россиянам рассказали о доказанных способах повысить иммунитет без лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Официальная медицина, как правило, расходится с, так называемыми, народными методами лечения. Однако, некоторые советы для укрепления иммунитета действительно работают. Их перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач Дмитрий Карпенко.

— Эффективность контрастного душа имеет научное обоснование. Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию, — сообщил доктор.

Медик добавил, что также не зря полезным считается куриный бульон: исследования показали, что он содержит карнозин, который может помочь иммунной системе на ранних стадиях борьбы с гриппом.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в укреплении иммунитета важно разнообразное питание. Чем более насыщен рацион фруктами, ягодами и различными продуктами, тем больше в него включено макро- и микронутриентов, которые помогают организму бороться с вирусными заболеваниями.

Чтобы укрепить организм, важно ложиться в одно и то же время, так как недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет, передает «Москва 24».